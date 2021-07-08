Экономика

В Пенсионном фонде рассказали, как жителям Донбасса быстро оформить пенсию

Нужно использовать сервис «Автоматическое назначение пенсии

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Для того, чтобы получить автоматическое назначение пенсий внутренне перемещенные лица с Донбасса могут воспользоваться соответствующим сервисом. Такая информация была опубликована Главным управлением Пенсионного фонда в Донецкой области.

Там отмечают, что для того, чтобы оформить пенсию по возрасту нужно использовать сервис «Автоматическое назначение пенсии». С его помощью переселенцы смогут получить необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно. Также там существует возможность проверить данные, которые имеются в Пенсионном фонде, пишет УРА-Информ.

Пользоваться сервисом очень просто. Сначала необходимо пройти авторизацию на вебпортале Фонда portal.pfu.gov.ua с помощью электронной подписи (КЭП). На следующем этапе нужно заполнить анкету-заявление для автоматического назначения. Потом необходимо прикрепить сканированные копии документов, а также подписать анкету-заявление КЭП и отправить ее в Фонд.

После этого нужно следует ожидать сообщения об автоматическом назначении пенсии, дату назначения и размер пенсии. Соответствующая информация придет с помощью смс.

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