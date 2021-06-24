Биткоин: исчезло 3,6 миллиарда долларов в криптовалюте

Все произошло в Южной Африке

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Инвесторы в криптовалюту в Южной Африке, возможно, потеряли в биткоинах почти 3,6 миллиарда долларов. Все это связано с исчезновением двух братьев, связанных с одной из крупнейших криптовалютных бирж страны.

Юридическая фирма Кейптауна утверждает, что не может найти Амира и Рэйз Кейджи, основателей биржи Afrocrypt. В апреле биржа сообщила своим инвесторам, что стала жертвой взлома, и попросила их не сообщать об инциденте властям. Это должно было замедлить весь процесс возврата денег, пишет УРА-Информ со ссылкой на Bloomberg.

Некоторые клиенты наняли адвокатов Hanekom, которые заявили, что не могут найти Амира и Рэйз Каджи. Средства, собранные в рамках обмена Afrocrypt, были сняты с локальных счетов и клиентских кошельков. Сотрудники Afrocrypt потеряли доступ к инструментам за неделю до взлома.

Вполне возможно, что на заднем плане происходит настоящая кража огромных денег. Управление по надзору в финансовом секторе Южной Африки также не может начать официальное расследование — криптовалюта не считается юридическим продуктом в этом регионе.

Ранее мы сообщали, что Майами хочет ввести биткоин в качестве официальной формы оплаты.