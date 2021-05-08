Выплаты ВПЛ: как получить дополнительную помощь

ВПЛ могут подать заявление на дополнительную адресную помощь

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На время карантинных ограничений в Украине законодательно приостановлено действие нормы о прекращении внутренне перемещенным лицам выплаты адресной помощи, в том случае, если те находятся на временно оккупированной территории более 60 дней. Однако, ВПЛ могут подать заявление на дополнительную адресную помощь. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ЦПАУ.

Заявление может быть принято в том случае, если:

Переселенец подаст его почте или в электронной форме через сайт Министерства социальной политики; Переселенец передаст документы должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады; Переселенец подаст заявление в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).



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