Экономика

Выплаты ВПЛ: как получить дополнительную помощь

ВПЛ могут подать заявление на дополнительную адресную помощь

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На время карантинных ограничений в Украине законодательно приостановлено действие нормы о прекращении внутренне перемещенным лицам выплаты адресной помощи, в том случае, если те находятся на временно оккупированной территории более 60 дней. Однако, ВПЛ могут подать заявление на дополнительную адресную помощь. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ЦПАУ.

Заявление может быть принято в том случае, если:

  1. Переселенец подаст его почте или в электронной форме через сайт Министерства социальной политики;
  2. Переселенец передаст документы должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады;
  3. Переселенец подаст заявление в центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

    Ранее сообщалось, что в Национальном банке Украины заявили, что начнут готовить ПриватБанк на продажу уже после окончания кризиса, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Также там озвучили требования к потенциальным инвесторам.
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