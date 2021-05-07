Экономика

Продажа ПриватБанка: в НБУ озвучили требования к потенциальным покупателям

Они должны иметь безупречную деловую репутацию

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В Национальном банке Украины заявили, что начнут готовить ПриватБанк на продажу уже после окончания кризиса, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Также там озвучили требования к потенциальным инвесторам. Об этом пишет УРА-Информ.

«Подготовка к выходу государства из капитала банков начнется после того, как будет достигнуто стабильное восстановление экономики. Когда реальный ВВП Украины будет расти на протяжении двух кварталов подряд. В первом квартале 2021 года экономика Украины, согласно прогнозам, продолжила падение», – говорится в сообщении.

Помимо этого, инвесторы должны иметь безупречную деловую репутацию.

«То есть регулятор должен понимать, кто конкретно стоит за инвестициями в банк», – подчеркнули в Нацбанке.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов убедили судей избрать меру пресечения для бывшего заместителя главы ПриватБанка Владимира Яценко. Стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины поместил под арест бывшего топ-менеджера «ПриватБанка» Владимира Яценко. Накануне этого чиновник был задержан. 

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