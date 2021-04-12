Экономика

В Украине вновь меняется порядок выплаты пенсий: что нужно знать

ПФУ до 1 сентября проведет отбор компаний, которые займутся доставкой выплат

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Уже с первого сентября текущего года в Украине меняется порядок выплаты и доставки пенсий и государственной денежной помощи. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Отныне, пенсионные выплаты и социальная помощь будет осуществляться через уполномоченные банки. Доставка выплат, при этом, будет осуществляться через специально отобранные ранее организации.

Пенсии с 1 сентября будут приносить на дом только:

  • людям с инвалидностью I группы;
  • лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;
  • лицам, достигшим 80-летнего возраста;
  • получателям государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и пособия по уходу.

Также, ПФУ до первого сентября проведет отбор компаний, которые возьмут на себя обязательства доставлять выплаты вышеуказанным лицам. Стоит отметить, что остальным пенсионерам, получающим выплаты в отделениях «Укрпочты», придется выбрать банк, в который будут перечисляться их пенсионные и социальные выплаты. При этом, открыть такой счет можно не в любом банке, а лишь в уполномоченном. Перечень таких банков обнародован Пенсионным фондом Украины.

Ранее сообщалось, что задолженность по пенсионным выплатам внутренне перемещенным лицам и жителям временно оккупированных территорий Украины составляет уже 11 миллиардов гривен.

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