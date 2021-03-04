Экономика

Украина сама себя обеспечит газом: Шмыгаль назвал дату

У Украины достаточно запасов газа

Время чтения: 31 Секунд

Украина уже в 2025 году сможет самостоятельно обеспечивать себя голубым топливом. Собственная добыча ресурса на территории страны сможет полностью обеспечить потребность производственных потребителей и населения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах, благодаря открытию новых месторождений газа, сможем полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины как для населения, так и для производственных потребителей. Более того, дальше развиваться», – отметил глава правительства.

Также премьер подчеркнул, что у Украины достаточно запасов газа.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию, которая будет с формированием стоимости газа в следующем отопительном сезоне. 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В,

Последние статьи

Формирование цены на газ: что придумали в правительстве

До конца второго квартала в Украине годовой продукт будет основным

Помощь безработным во время карантина: в силу вступил новый закон

Закон депутаты приняли в начале февраля нынешнего года

Впервые за годы независимости Украины: «Антонов» поставит Минобороны самолеты

«Антонов» должен поставить ВСУ три самолёта Ан-178

Украинцам выдадут 150 000 гривен: кто может получить деньги

Кабмин хочет дать денег на малый бизнес

РФ больше не получит помощи, кредитов и гарантий: США ввели санкции

В Вашингтоне прекращают любую финансовую или политическую помощь России

Билборды в Киеве, 5 причин, почему нужна наружная реклама

Развивать бизнес без рекламы - невозможно. В условиях повышенной конкуренции компаниям приходится искать все более изощренные способы продвижения бренда. И в конечном счете все сводится...
Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap