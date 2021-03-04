Украина сама себя обеспечит газом: Шмыгаль назвал дату

У Украины достаточно запасов газа

Время чтения: 31 Секунд

Украина уже в 2025 году сможет самостоятельно обеспечивать себя голубым топливом. Собственная добыча ресурса на территории страны сможет полностью обеспечить потребность производственных потребителей и населения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

«Мы рассчитываем, что в 2024-2025 годах, благодаря открытию новых месторождений газа, сможем полностью обеспечить внутреннюю потребность Украины как для населения, так и для производственных потребителей. Более того, дальше развиваться», – отметил глава правительства.

Также премьер подчеркнул, что у Украины достаточно запасов газа.

Ранее сообщалось, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию, которая будет с формированием стоимости газа в следующем отопительном сезоне.