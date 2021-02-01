Экономика

Власть просто грабит у народа — Гройсман о ситуации в Украине

По мнению бывшего премьера цена на газ должна быть ниже

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Цена на газ должна быть в разы меньше. Такое мнение выразил бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В эфире передачи «Свобода слова» бывший глава правительства заявил, что цена на голубое топливо может быть ниже в Украине, ведь страна на момент начала отопительного сезона накопила достаточно газа в газохранилищах. С такими запасами можно без проблем пройти отопительный сезон, пишет УРА-Информ со ссылкой на НБН.

Он отметил, что еще в октябре цена на газ была 4,7 гривны за кубометр, а теперь уже более семи гривен, при этом не учитывается доставка.  

«Реальная цена — 4,7 гривны. А всё остальное власть просто грабит у народа. Недостаток денег для субсидий вызван кризисом внутри страны. Всё дело в том, что в Госбюджете на 2021 год указана цена на газ в 4,7 гривны за кубометр. А на деле это не так. Безответственная политика этого Кабмин приводит к страданиям людей», — отметил Гройсман.

Ранее мы сообщали, что в «Нафтогазе» готовы снизить цену за газ на февраль.

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