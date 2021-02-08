МВФ требует повышения тарифов в Украине: 43 % на электроэнергию, 20 % на газ и это еще не все

МВФ требует повышения коммуналки для следующего транша

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Международный валютный фонд требует от Украины подписать новый дополнительный протокол. Его необходимо будет подписать Украине, если она хочет получить следующий транш.

Кроме судебной и пенсионов реформы, Правительство должно согласовать с МВФ план поднятия тарифов на газ и электроэнергию для населения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Резидент.

«Стоимость газа для населения в 2021 году вырастет на 20%, в 2022 году – на 10%. В 2023-2024 годах прогнозируется рост тарифов на 5% ежегодно. Вслед за ростом тарифов на газ автоматически повысятся тарифы на централизованное отопление и горячую воду. В 2021 году рост составит 16-18%, в 2022-м – 6-9%, а в 2023-2024 годах — от 3 до 5%», пишет паблик.

В тоже время больше всего цены взлетят на электроэнергию в 2021 году на 43%, в следующем году еще на 19 процентов, а в 2023-2024 годах еще на 15 процентов.

При этом эти цифры каждый год будут пересматриваться исходя из инфляции.

Ранее мы сообщали, кто заставил Зеленского поднять тарифы.