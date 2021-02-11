«Северный поток-2» — не компенсация за войну, его следует остановить, — премьер Польши

Германия должна обращать внимание на историческое измерение, вспоминая нападение Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий вдребезги раскритиковал проект «Северный поток-2» и его строительство. Он считает его антиевропейским проектом. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Twitter чиновника.
«Хотя я согласен с немецким президентом, что послевоенные долги не были уплачены, «Северный поток-2″ не является компенсацией. Это шаг за спиной Европы, антиевропейский проект, который вскоре может послужить агрессивной политике России. Это увеличивает зависимость ЕС, подрывает экономику и безопасность. Пора остановить его», — отметил Моравецкий.
Стоит напомнить, что в интервью, которое недавно давал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер он защищал трубопровод.
«После устойчивого ухудшения отношений в последние годы энергетические отношения едва ли не последним мостом между Россией и Европой» — отметил немецкий президент.
«Обе стороны должны рассмотреть, можно ли этот мост разрушить полностью. Как мы можем влиять на ситуацию, которую мы воспринимаем как неприемлемую, когда мы прерываем последние связи?» — считает Штайнмайер.
«Более 20 миллионов человек в бывшем Советском Союзе стали жертвами войны. Это не оправдывает неправильную русскую поведение сегодня, но мы не должны упускать из виду общую картину», — сказал Штайнмайер.
Ранее сообщалось, что французский лидер Эммануэль Макрон поддержал продление строительства газопровода Северный поток-2.