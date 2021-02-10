В «ДНР» повышения зарплат: больше будут получать высокопоставленные «чиновники»

«Мэры» городов получат даже 150 % надбавки

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В ОРДО наконец-то объявили о существенном повышении зарплат. Однако речь идет не об обычных жителях «ДНР», а о высокопоставленных чиновниках.

В сеть слили «указ» о том, что многие высокопоставленные «чиновники» «республики» получат весьма солидные прибавки к заработной плате. Прежде всего, речь идет о так называемых «руководителях госадминистраций» нескольких населенных пунктов ОРДО. При этом согласно «указу» некоторые вообще ничего не получат, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Все обсуждают „повышение“ зарплат. Возможно, повышение есть, но только для «элиты» республиканской власти», — сообщается в комментарии по «указу».

Так повышение надбавок на 150% коснулось «мэров» следующих городов, которые временно неподконтрольны Украине — Горловки, Докучаевска, Донецка, Енакиево, Ждановки, Кировского, Снежного, Тореза, Шахтерска, Ясиноватой, Макеевки, Харцызска, а также Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов. В тоже время «мэр» Дебальцево получит «только» 25 процентов надбавки.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО массово увольняются горняки из-за «повышения» зарплат.