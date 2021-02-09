Экономика

Bitcoin установил новый рекорд: Tesla будет принимать криптовалюту в качестве оплаты

Такой рост связан с тем, что компания Tesla сообщила об инвестиции в валюту

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На фоне новостей о покупке компанией известного изобретателя Илона Маска Tesla криптовалюта Bitcoin на 1500000000 долларов ее стоимость продолжает расти, тем самым, устанавливая новые рекорды. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данный криптовалютной биржи Coindesk.

Так, стало известно, что по состоянию на 3:02 девятого февраля один биткоин стоит уже $ 46452. Его стоимость повысилась на 19.95% за сутки.

Такой рост связан с тем, что компания Tesla сообщила об инвестиции в валюту и раскрыла информации для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также Tesla также отметила, что «в ближайшем будущем» планирует начать принимать биткоины как оплату за свой товар.

«В январе 2021 года мы обновили свои правила, касающиеся инвестирования, чтобы обеспечить больше гибкости в дальнейшей диверсификации и максимизации прибыли от средств, которые не нужны нам для поддержания достаточного уровня ликвидности», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9 с новой партией в которую входят 60 мини-спутников стартовала в четверг на орбиту для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. 

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