Экономика

ЕС выделил Украине 200 млн евро: на что пойдут деньги

С самого начала пандемии Евросоюз поддерживал украинский народ

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Европейский Союз выделил украинскому государству 200 млн евро на поддержку бизнеса на территории страны во время жесткого карантина. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время онлайн-выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Сначала мы посылали маски, аппараты для вентиляции (легких), а также перечислили 200 млн евро на поддержку вашего бизнеса во время локдауна», — отметила глава ЕК.

Также чиновница выразила полную уверенность в том, что побороть пандемию в мире возможно лишь совместными усилиями.

«Я верю, что все люди на нашем континенте относятся к единой европейской семьи. Нас объединяют история, культура и дружеские связи. Теперь мы узнали, что здоровье всех нас тоже связано. Мы остановим эту пандемию, только если преодолеем вирус во всех своих странах. Это общая задача для нас, европейцев», — резюмировала фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд требует от Украины подписать новый дополнительный протокол. Его необходимо будет подписать Украине, если она хочет получить следующий транш.

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