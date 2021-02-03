Джефф Безос уходит с поста генерального директора Amazon

Энди Ясси займет должность генерального директора компании

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Джефф Безос, самый богатый человек в мире по списку Forbes, основатель гиганта Amazon, решил уйти с поста генерального директора компании. Его позицию займет Энди Ясси, глава Amazon Web Services.

Джефф Безос останется в компании в качестве исполнительного президента, а у руля будет генеральный директор Энди Ясси. Компания зафиксировала значительный рост в четвертом квартале прошлого года — выручка составила 125,56 млрд долларов США. Эти результаты лучше ожиданий аналитиков. Решение Безоса удивительно, но Amazon, как и другие технологические компании, сталкивается с растущей проблемой регулирования — говорят о разделении Amazon на более мелкие компании. Не исключено, что решение Безоса уйти с должности связано с этим, пишет УРА-Информ.

Безос был боссом и основателем Amazon с июля 1994 года. Передача полномочий состоится в третьем квартале 2021 года. Ясси, который заменит Безоса на этом посту, присоединился к Amazon в 1997 году.

По подсчетам Forbes, состояние Безоса составляет 182 миллиарда долларов, но во время пандемии его стоимость растет месяц за месяцем. Акции Amazon на Нью-Йоркской фондовой бирже стоят 1,6 триллиона долларов.

Джефф Безос после ухода с поста генерального директора сосредоточится на своей благотворительной деятельности, космической компании Blue Origin и Washington Post.

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