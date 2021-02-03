Политика

Санкции против каналов Медведчука: Зеленский дал комментарии международным партнерам

Вечером 2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года

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Президент украинского государства Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против народного депутата Украины Тараса Козака и телеканалов кума российского президента Владимира Путина Виктора Медведчука. Под санкции попали «112 Украина», NewsOne и ZIK. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на англоязычное заявление Зеленского в его Twitter.

«Санкции — это сложное решение. Украина решительно поддерживает свободу слова, не пропаганду, профинансированную страной-агрессором, подрывающую Украину на пути к европейской и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость — это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что пророссийский политик, один из лидеров партии Оппозиционная платформа За Жизнь Виктор Медведчук отреагировал на закрытие каналов ZiK, 112 Украина и NewsOne, которые принадлежат его соратнику Тарасу Козаку.

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