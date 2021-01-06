«Северный поток — 2»: РФ вернула трубоукладчик в зону строительства

В декабря прошлого года российское судно находилось в территориальных водах РФ

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Трубоукладчик Российской Федерации «Академик Черский» вернулся к месту строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic.

Стоит отметить, что в декабря прошлого года российское судно находилось в территориальных водах РФ, недалеко от Калининграда. Оно проводило определенные маневры, которые были похожи на укладку труб.

Известно, что в конце декабря судно «Фортуна» закончило укладку труб в немецкой исключительной экономической зоне.

Ранее сообщалось, что трубоукладочная якорная баржа (ТУБ) «Фортуна» сменила собственника. Ранее, 11 декабря баржа возобновила завершение строительных работ части российского газопровода «Северный поток — 2».