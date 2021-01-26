Ближайшая неделя не должна принести изменений

Время чтения: 47 Секунд

В последнее время цены на топливо для автомобилей в Украине стабилизировалось. Немного подорожал газ, но не существенно. Эксперты рассказали, чего ожидать владельцам автомобилей в Украине в ближайшее время.

Директор «Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что на данный момент ситуацию трудно прогнозировать, но скорее всего, уже в ближайшее время цены на украинских АЗС поднимут, пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

«Экономические расчеты показывают: бензин уже должен быть дороже на 2 грн/л, дизтопливо – на 1 грн/л. Ситуация деформирована, крупнейший игрок рынка держит цены, не комментируя свою ценовую политику. Поэтому в любой момент можно ожидать, что цены «прорвет», — заявил эксперт.

При этом он не знает случится ли это еще в январе или уже в феврале.

В тоже время замдиректора Научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев считает, что на этой неделе цены на топливо не изменятся.

«Возможны корректировки цен в отдельных, не брендовых сетях», — заявил эксперт.

Ранее в ПФУ посчитали размер средних пенсий в Украине.