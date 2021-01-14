Нужно готовиться к подорожанию: цены на хлеб снова взлетят

Цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее

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Начало 2021 года шокировало украинцев повышением цен на коммунальные услуги, но похоже это не последние «сюрпризы» с ценами в только начавшемся году.

На протяжении этого года нужно ожидать повышения цен на муку, что в свою очередь приведет к более высоким ценам на кондитерские изделия и хлеб, об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Фокус.

Директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин рассказал о ситуации на рынке. Он отметил, что цены в 2021 году на эти продукты вырастут приблизительно на 20 процентов.

«Украинцам надо быть готовыми, что в первом полугодии подорожают продукты переработки зерна на 15-20%. Естественно, цены на хлеб массовых сортов будут расти медленнее — максимум на 10%, в то же время, рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерской продукции составит 20-25%», — отметил эксперт.

Он добавил, что на рост цен также повлияет и увеличение закупочных цен на зерно. Он отметил, что летом тонна пшеницы стоила чуть меньше 6000 тысяч гривен, сейчас же ее цена – от 75000 до 8000.

Ранее мы сообщали, что Нафтогаз готов снизить цену на газ для населения.