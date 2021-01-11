В феврале будет значительно больше взрыв — эксперт о ценах за комуналку

В феврале запланировано еще одно подорожание

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Первые дни нового года «порадовали» украинцев не только локдауном, но и новыми ценами на коммунальные услуги. При этом это не последнее подорожание в текущем отопительном сезоне.

Экс-министр по вопросам ЖКХ, народный депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко рассказал, что уже в феврале украинцы ощутят значительное подорожание коммунальных услуг. Речь идет о платежках за газ, тепло и электричество за январь.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Он также поделился своим мнением по поводу объяснения НАК «Нафтогаз», что подорожание обусловлено сезонным фактором. Эксперт назвал такие заявления «бредом».

«Мой прогноз, что в феврале будет значительно больше взрыв. Потому что в первую декаду февраля люди получат платежки за январь. Каждая платежка на электроэнергию вырастет на 75 грн, вырастут тарифы на тепло практически по всей Украине, вырастут тарифы на воду. Более того, если взять начало прошлого года, они выросли в 1,5 раза. А ко всему этому добавляется тариф на газ и тепло, и производные от него», — сказал он.

По его совам, недовольство украинцев обострится в период февраль — март.

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