Солари провел первую тренировку в "Реале" - ФОТО, ВИДЕО

Об этом информирует пресс-служба клуба.

Первая тренировка состоялось без участия травмированных Марсело, Мариано, Даниэля Карвахаля и Хесуса Вальехо. Однако, несмотря на это, на занятиях присутствовали игроки молодежной команды "Реал Мадрид Кастилья".

Также Солари привлек к тренировке ряд игроков молодежной команды "сливочных", которую Сантьяго возглавлял на протяжении последних сезонов.

Стоит отметить, что команда готовится к завтрашнему матчу против "Мелильи" в рамках Кубка Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Маурицио Сарри стал первым наставником в истории Челси, которому удалось избежать поражений в десяти стартовых турах национального первенства. Таким образом, это позволило тренеру клуба установить новый рекорд.