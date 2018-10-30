19:32 30.10.2018 | Спорт | Новости
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Солари провел первую тренировку в "Реале" - ФОТО, ВИДЕО

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари провел первую тренеровку с основным составом команды. Занятия прошли накануне поединка 1/16 финала Кубка Испании.

Солари провел первую тренировку в

Об этом информирует пресс-служба клуба.

Первая тренировка состоялось без участия травмированных Марсело, Мариано, Даниэля Карвахаля и Хесуса Вальехо. Однако, несмотря на это, на занятиях присутствовали игроки молодежной команды "Реал Мадрид Кастилья".

Также Солари привлек к тренировке ряд игроков молодежной команды "сливочных", которую Сантьяго возглавлял на протяжении последних сезонов. 

Стоит отметить, что команда готовится к завтрашнему матчу против "Мелильи" в рамках Кубка Испании.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Маурицио Сарри стал первым наставником в истории Челси, которому удалось избежать поражений в десяти стартовых турах национального первенства. Таким образом, это позволило тренеру клуба установить новый рекорд. 


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