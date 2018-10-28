Свитолина победила в итоговом турнире WTA

Как сказано на сайте теннисной организации, в финале она обыграла американку Слован Стивенс со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

На этом турнире, в котором традиционно участвуют волсемь сильнейших теннисок планеты согласно рейтингу WTA, Свитолина выиграла все три матча в "белой группе", а в полуфинале в субботу обыграла голландку Кики Бертенс.

В ее карьере это первая победа на таком крупном турнире. Турниров серии "Большого шлема" Свитолина пока не выигрывала. При этом в ее активе уже 12 побед на различных турнирах WTA.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 25 октября первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в полуфинал Итогового турнира WTA в Сингапуре. Украинка таким образом гарантировала себе выход из Белой группы