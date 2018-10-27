Свитолина претендует на чемпионство в итоговом состязании в рамках WTA

В полуфинальном поединке украинка не без труда расправилась со своей соперницей Кики Бертанс. Так, при счете 5:4 отыграла два брейк-поинты и взяла матч. В ласт гейме Свитолина добыла лишь одно очко активными действиями, оставив подачи сопернице.

Но во второй половине поединка Элине удалось дожать Бертанс и взять победный гейм. Статистика матча показала следующие результаты обеих спортсменок: у Элины 12 виннеров, 3 эйса, 2 двойные ошибки и 36 невынужденных; у Кики Бертенс - 41 виннер, 7 эйсов, но при этом 5 двойных.

Теперь Элина ожидает свою соперницу в матче, в котором встретятся Каролина Плишкова и Слоан Стивенс.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом на семь миллионов долларов.