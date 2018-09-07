11:58 07.09.2018 | Спорт | Новости
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Легенда футбола Марадона стал главным тренером мексиканского клуба

Легенда мирового футбола Диего Марадона, который возглавил совет директоров брестского "Динамо" перед чемпионатом мира-2018, назначен главным тренером мексиканского клуба "Дорадос".

Легенда футбола Марадона стал главным тренером мексиканского клуба

Об этом сообщается в официальном Twitter команды.

Как отмечается, "Дорадос" выступает во втором по силе мексиканском дивизионе и занимает 13-е место в таблице. В шести матчах чемпионата команда набрала всего три очка.

"Детали соглашения не разглашаются", - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2018 года Марадона был назначен председателем правления брестского "Динамо". Предполагалось, что аргентинец займется вопросами стратегического развития клуба и будет помогать его структурным подразделениям, включая детскую академию "Динамо". Контракт был подписан на три года.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Хорватский защитник киевского " Динамо" Йосип Пиварич впоследствии может покинуть клуб. К футболисту проявляют интерес иностранные гранды.


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