Криштиану Роналду решил не ездить на матчи сборной Португалии

33-летний нападающий хочет использовать эту возможность, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе.

Роналду уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.

Сначала сборная Португалии 6 сентября проведет товарищеский матч с хорватами, а спустя четыре дня португальцы проведут первую встречу в Лиге наций против команды Италии.

Как сообщал "УРА-Информ", в стартовом матче второго тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский "Ювентус" на своем стадионе разгромил ФК "Лацио".