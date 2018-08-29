18:49 29.08.2018 | Спорт | Новости
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Криштиану Роналду решил не ездить на матчи сборной Португалии

Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи сборной Португалии, чтобы сосредоточиться на выступлениях за "Ювентус", сообщает oJogo.

Криштиану Роналду решил не ездить на матчи сборной Португалии

33-летний нападающий хочет использовать эту возможность, чтобы лучше адаптироваться в итальянском клубе.

Роналду уже успел провести два матча за "Ювентус" в Серии А, но не сумел отличиться забитыми голами.

Сначала сборная Португалии 6 сентября проведет товарищеский матч с хорватами, а спустя четыре дня португальцы проведут первую встречу в Лиге наций против команды Италии.

Как сообщал "УРА-Информ", в стартовом матче второго тура итальянской Серии А действующий чемпион туринский "Ювентус" на своем стадионе разгромил ФК "Лацио".


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