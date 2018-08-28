Шевченко обнародовал список футболистов сборной Украины на матчи Лиги наций

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Украины, на поединки Лиги наций будет присутствовать 24 футболиста.

Таким образом, на воротах будут Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

В свою очередь на лаве защитников будут: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда ("Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия).

Также полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия"). А нападающими будут: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо").

Известно, что в резервный список вошли Евгений Селезнев ("Акхисар Беледиеспор", Турция) и Василий Кравец ("Луго", Испания).

Отметим, что матч против сборной Чехии Украина сыграет 6 сентября, а против сборной Словакии - 9 сентября.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Швеции, после прохода своей сборной в основную сетку Мундиаля, заявило об отказе бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018.