19:28 24.08.2018 | Спорт | Новости
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Владельцы Ливерпуля отказались продавать клуб за баснословную сумму

В британской прессе появилась информация о том, что в конце прошлого года владельцы Ливерпуля получили сумасшедшее предложение по продаже клуба.

Владельцы Ливерпуля отказались продавать клуб за баснословную сумму

По данным Daily Mail, двоюродный брат шейха Мансура (владельца Манчестер Сити) Халид Бен Зайед Аль Неайян предложил американским владельцам Ливерпуля 2 миллиарда фунтов за клуб.

Владельцы Красных от сделки отказались, а летом выложили 180 миллионов фунтов на новых игроков и еще больше подняли стоимость своего актива.

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В свете информации Daily Mail, Fenway Sports Group выпустила специальное заявление, в котором подтвердила данные издания и тот факт, что предложение было отвергнуто.

При этом Fenway Sports Group не отрицает возможности продажи части акций клуба, о чем заявила публично. Полученные от продажи акций средства владельцы Ливерпуля готовы инвестировать в развитие клуба.

Как сообщал "УРА-Информ", компания adidas в своем официальном твиттере представила новый мяч Лиги чемпионов на сезон-2018/19. Мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для ЛЧ звезды.


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