Владельцы Ливерпуля отказались продавать клуб за баснословную сумму

По данным Daily Mail, двоюродный брат шейха Мансура (владельца Манчестер Сити) Халид Бен Зайед Аль Неайян предложил американским владельцам Ливерпуля 2 миллиарда фунтов за клуб.

Владельцы Красных от сделки отказались, а летом выложили 180 миллионов фунтов на новых игроков и еще больше подняли стоимость своего актива.

Ливерпуль подписал рекордный контракт в своей истории

В свете информации Daily Mail, Fenway Sports Group выпустила специальное заявление, в котором подтвердила данные издания и тот факт, что предложение было отвергнуто.

При этом Fenway Sports Group не отрицает возможности продажи части акций клуба, о чем заявила публично. Полученные от продажи акций средства владельцы Ливерпуля готовы инвестировать в развитие клуба.

Как сообщал "УРА-Информ", компания adidas в своем официальном твиттере представила новый мяч Лиги чемпионов на сезон-2018/19. Мяч выполнен в сине-белых цветах, также на нем изображены традиционные для ЛЧ звезды.