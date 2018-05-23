Главный вратарь сборной Аргентины получил серьезную травму перед ЧМ-2018

Об этом сообщает официальный сайт Аргентинской футбольной ассоциации.

Отмечается, что голкипер получил травму правого колена и теперь не сможет помочь своей национальной команде на мундиале. Таким образом, вместо Ромеро будет играть голкипер мексиканского "Тигрес" Науэль Гусман.

В отборе на ЧМ-2018 Ромеро провел все 18 матчей сборной Аргентины, из которых пропустил 16 мячей. В этом сезоне Ромеро на клубном уровне за "Маю Ю" принял участие в 10 матчах во всех турнирах, пропустив 4 мяча при 7 сухих встречах. В групповом раунде ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня в Нижнем Новгород) и Нигерии (26 июня).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал список товарищеских матчей, которые состоятся по ходу дебютного розыгрыша Лиги наций 2018/2019.