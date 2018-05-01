10:13 01.05.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинская хоккейная сборная начала усиленную подготовку в ЧМ-2019

Национальная сборная Украины по хоккею уже знает потенциальных соперников по сетке Чемпионата мира - 2019. Об этом передает официальный сайт УХЛ.

Украинская хоккейная сборная начала усиленную подготовку в ЧМ-2019

Украинцы попали в группу IB, где им предстоит сразиться со сборной Польши, которая на прошлом турнире заняла последние места; победителем чемпионата мира в Дивизионе IIA - это команда Нидерландов, а также сборные Японии, Эстонии и Румынии. На прошлых соревнованиях последним двум командам удалось прорваться в четвертьфиналы, где они пытались бороться за первенство с Канадой, Германией и Чехией.

Стоит отметить, что нашим ребятам не удалось вернуться в Дивизион IA, откуда их выбили хоккеисты из Скандинавии. В последнем соревновательном этапе украинская сборная смогла выиграть лишь одну из 5 встреч. сейчас Национальная сборная Украины по хоккею проводит активную подготовку к турниру на базе ледовой арены Терминал в городе Броварах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", большая часть счастливчиков, которым удалось попасть в число участников плей-офф Национальной хоккейной лиги уже определилась — вакантными остаются лишь по одной позиции в каждой конференции. 


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