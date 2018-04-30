16:10 30.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинки Калинина и Костюк установили новые личные рекорды в рейтинге WTA

По итогам игровой недели украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина установили новые личные рекорды в обновленном рейтинге WTA. Об этом сообщается на сайте организации.

Украинки Калинина и Костюк установили новые личные рекорды в рейтинге WTA

Так, победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года в одиночном разряде среди юниорок и Открытого чемпионата США Марта Костюк занимает 134 место. В свою очередь экс-восьмая ракетка мира в юниорском рейтинге Ангелина Калинина находится на ступеньке - 137.

При єтом, Элина Свитолина по-прежнему остается четвертой ракеткой мира. Другой украинке Лесе Цуренко удалось подняться еще на две строчки - с 40 на 38 место.

Еще две представительницы Украины в первой сотне рейтинга Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко занимают 70 (потеряла две позиции) и 77 (добавила одну) места соответственно. Даяна Ястремская расположилась на 177 строчке

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вторая ракетка Украины, профессиональная теннисистка, победительница четырёх турниров WTA в одиночном разряде, Леся Цуренко смогла одержать победу, войдя во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском городе Монтеррее.


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