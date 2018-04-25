В Москве ограничат продажу алкоголя в связи с ЧМ-2018

Такое вето в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей ЧМ, но и в дни перед турнирами. Об этом заявил замглава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Кирилл Малышкин.

Согласно его словам, власти РФ уже определили зоны, в которых запретят продажу алкоголя накануне и в день матчей чемпионата мира по футболу. Также Малышкин сообщил, что в настоящее время уже разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. В частности, сейчас готовится список медицинских учреждений, где нетрезвым болельщикам окажут медицинскую помощь.

Стоит добавить, что Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде и других городах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Европейском парламенте призвали правительства стран Евросоюза к дипломатическому бойкот Чемпионата мира-2018 по футболу в России.