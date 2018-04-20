Стало известно, почему Усик отказался выходить на ринг под песню о казаках - ВИДЕО

Об этом украинский спортсмен поведал в комментарии Youtube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Согласно его словам, авторы "Тінь сонця" отдали эту песню украинской сборной во время Чемпионата Европы по футболу. Поэтому, еще тогда стало понятно, что придется выбирать другую композицию.

"Трек "Тінь сонця" очень крутой. Я как бы начал эту песню первый юзать, так что ребят, почему вы ее используете?!" – сказал Усик.

Вместе с тем чемпион добавляет, что впоследствии стали распространяться слухи, что якобы он какие-то там роялти не заплатил. В частности, платеж, полученный как вознаграждение за использование или за предоставление права использовать объект интеллектуальной собственности.

"Роялти. Я такие слова узнал, только когда они начали об этом говорить. Я готов был заплатить за то, что я ее использую. Но давайте адекватно понимать, что эту песню никто не знал до тех пор, пока я не стал под нее выходить", – подчеркнул боксер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик озвучил персонажа мульфильма "Похищенная принцесса: Руслан и Людмила".