Джошуа хочет завоевать звание абсолютного чемпиона мира

Об этом спортсмен поделился в интервью Sky Sports.

Как считает британец, знания Кличко помогли бы ему стать еще лучше. Ведь, не для кого не секрет, что мозг Владимира похож на боксерскую энциклопедию. Поэтому, он очень его уважает и нуждается.

"Несмотря на то, что я избил его той ночью, с точки зрения его карьеры, он сделал очень много. Всегда буду снимать перед ним шляпу. Кличко прошел через сложнейшие этапы своей карьеры. Он трижды проигрывал нокаутом. Но смог вернуться и править тяжелым весом 10 лет", - подчеркнул Джошуа.

Кстати, 28-летнему британцу для получения звания абсолютного чемпиона мира осталось завоевать пояс WBC, которым на данный момент владеет Деонтей Уайлдер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории Владимир Кличко признался, в какой стране он чувствует себя лучше всего. Также спортсмен поведал о своей же любви к родине.