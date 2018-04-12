10:31 12.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский бокс продолжает оставаться сильнейшим в мире

Украинские боксеры вошли в топ-5 лучших бойцов независимо от весовой категории. Об этом передает ESPN.

Украинский бокс продолжает оставаться сильнейшим в мире

Лидерство в списке крепко держит в тяжелой весовой категории Александр Усик, который на идет впереди Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Второй рейтинг легковесов занимает Василий Ломаченко, за ним идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.

В полутяжах на топ-1 расположился Александр Гвоздик, за ним следуют Артем Далакян, уступая Ньетесу, Хига и Кимури. Пятерку лучших боксеров разделил между собой Сергей Деревянченко после Головкина, Альвареса, Джейкобса и Сондерса. 

Также украинские боксеры прекрасно зарабатывают, возглавляя мировые рейтинги спортивных магнатов.Недавно Ломаченко попал в рейтинг самых прибыльных P4P-боксеров по версии Forbes.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшем будущем непобеждённый украинский боксёр-профессионал Александр Гвоздик (15-0, 12 КО) может провести промежуточный поединок с двумя сильными соперниками.


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