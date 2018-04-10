Сегодня станут известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Сити" осуществит попытку в домашнем поединке четвертьфинала выбить хороший результат после проигрыша в первом матче от "Ливерпуля" 0:3. Это третье по счету двухматчевое соперничество "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". В двух первых в рамках Кубка английской лиги завоевал победу "Ливерпуль" .

После проигрыша в первом еврокубковом матче манчестеровцы выходили в следующий раунд только в двух из шести случаев, в то время, как "красные" четыре раза подряд начинали двухматчевые еврокубковые противостояния с таблом 3:0 и все время проходили дальше.

Стоит отметить, что выездная статистика "Ливерпуля" все же дает возможность команде "Сити", так как мерсисайдцы ни разу не побеждали в еврокубках в гостях у англичан - пять ничьих и четыре проигрыша.

В следущем соперничестве итальянской спортивной ассоциации "Роме" на домашнем стадионе нужно совершить целый подвиг, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, ведь для этого придется отыграться у "Барселоны" за проигрыш со счетом 1:4 в первой встрече.

Интересно, что рейтинг "Барселоны" в гостевых матчах с клубами серии А составляет шесть побед, десять ничьих и шесть проигрышей.

Оба поединка можно наблюдать в 21:45.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Нападающего каталонской &ldquo Барселоны” Лионеля Месси Всемирная туристская организация ООН (UNVTO) назначила на должность посла ответственного туризма.