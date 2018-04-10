15:50 10.04.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Сегодня станут известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

В футбольных соревнованиях в Манчестере и Риме предадут гласке имена первых клубов полуфиналистов Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сегодня станут известны первые полуфиналисты Лиги чемпионов

Об этом сообщает сайт УЕФА.

Английский профессиональный футбольный клуб "Манчестер Сити" осуществит попытку в домашнем поединке четвертьфинала выбить хороший результат после проигрыша в первом матче от "Ливерпуля" 0:3. Это третье по счету двухматчевое соперничество "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". В двух первых в рамках Кубка английской лиги завоевал победу "Ливерпуль" .

После проигрыша в первом еврокубковом матче манчестеровцы выходили в следующий раунд только в двух из шести случаев, в то время, как "красные" четыре раза подряд начинали двухматчевые еврокубковые противостояния с таблом 3:0 и все время проходили дальше.

Стоит отметить, что выездная статистика "Ливерпуля" все же дает возможность команде "Сити", так как мерсисайдцы ни разу не побеждали в еврокубках в гостях у англичан - пять ничьих и четыре проигрыша.

В следущем соперничестве итальянской спортивной ассоциации "Роме" на домашнем стадионе нужно совершить целый подвиг, чтобы выйти в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА, ведь для этого придется отыграться у "Барселоны" за проигрыш со счетом 1:4 в первой встрече.

Интересно, что рейтинг "Барселоны" в гостевых матчах с клубами серии А составляет шесть побед, десять ничьих и шесть проигрышей. 

Оба поединка можно наблюдать в 21:45.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Нападающего каталонской &ldquo Барселоны” Лионеля Месси Всемирная туристская организация ООН (UNVTO) назначила на должность посла ответственного туризма.


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