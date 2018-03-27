ФИФА приняла две заявки на проведение ЧМ-2026

Об этом сообщется на официальном сайте организации.

Как отмечается, даты соответствующих визитов будут обнародованы в установленном порядке. Позже будут подготовлены отчеты по оценке заявок, которые будут опубликованы на сайте ФИФА.

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, только ФИФА может провести выборы справедливо, объективно и прозрачно

"Наш долг - учесть ошибки и не оставить места для субъективности и любых сомнений в справедливости принятого решения", - отметил Инфантино.

При этом наставник ФИФА добавил, что решение в отношении страны проведения Мундиаля-2026 будет принято уже в этом году - 13 июня на 68-м Конгрессе ФИФА.

Мексика имеет опыт принятия ЧМ в 1970 и 1986 годах, США - в 1994, но Канада ни разу не принимала футбольный турнир планетарного ранга.

Кстати, чемпионат мира-2026 станет первым, в котором примут участие 48 национальных сборных. По регламенту команды будут разделены на 16 групп.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время заседании совета в колумбийской Богот Международная федерация футбола официально разрешила использование системы видеоповторов и четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года.