Свитолина победила в третьем круге Miami Open – ФОТО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинская теннисистка в трех сетах одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой - 4:6, 6:0, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 6 минут.

За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и семь раз брала чужую подачу. У Гавриловой один эйс и семь двойных ошибок, она реализовала три брейк-пойнта из четырех.

За место в четвертьфинале украинка поспорит с еще одной представительницей Австралии Эшли Барти, которая ранее обыграла хорватку Петру Мартич.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетнка Украина Элина Свитолина прошла в третий раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open". Украинке удалось обыграть японку Наоми Осаку со счетом - 6:4, 6:2.