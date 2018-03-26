09:21 26.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Свитолина победила в третьем круге Miami Open – ФОТО

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина с победой преодолела третий раунд турнира Miami Open категории WTA Premier Mandatory.

Свитолина победила в третьем круге Miami Open – ФОТО

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Украинская теннисистка в трех сетах одержала победу над австралийкой Дарьей Гавриловой - 4:6, 6:0, 6:1. Поединок продолжался 2 часа 6 минут.

За это время Свитолина выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и семь раз брала чужую подачу. У Гавриловой один эйс и семь двойных ошибок, она реализовала три брейк-пойнта из четырех. 

За место в четвертьфинале украинка поспорит с еще одной представительницей Австралии Эшли Барти, которая ранее обыграла хорватку Петру Мартич.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первая ракетнка Украина  Элина Свитолина прошла в третий раунд турнира WTA Premier Mandatory "Miami Open". Украинке удалось обыграть японку Наоми Осаку со счетом - 6:4, 6:2.


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