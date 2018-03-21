Украинец Омельчук победил на турнире по пулевой стрельбе в Германии

Турнир проходит в немецком городе Дортмунде. Украинский 34-летний спортсмен в стрельбе из пистолета на 50 метров набрал 568 очков и опередил на 17 баллов итальянца Джузеппе Джордано. Как сказано на сайте соревнование Национального олимпийского комитета Украины в среду, 21 марта, бронзовым призером стал Мэтью Перри, который набрал 546 баллов.

Вместе с тем у женщин в стрельбе из винтовки не было равных японцы Аяно Симидзу. Она набрала 626,6 баллов.

Напомним, Омельчук участник предыдущих трех Олимпийских игр. В 2008 году в Пекине он занял четвертое место, а на Играх в Лондоне - пятое.

Как сообщал УРА-Информ, в Роттердаме прошел третий по счету турнир серии Karate 1 Premier League, которую проводит Всемирная федерация каратэ.

Украинская сборная вновь принесла достойный спортивный результат, заполучив три бронзовые медали. Его показали спортсменки Анжелика Терлюга, Анита Серегина и Галина Мельник. Трое других наших спортсменов немного не дошли до получения наград, заняв пятые места.