ФИФА разрешила видеоповторы и четвертую замену на ЧМ-2018

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Соответствующие нововведения обговаривались два дня в ряде матчей национальных чемпионатов Европы, а также в играх некоторых сборных.

Отмечается, что система VAR уже используется в чемпионатах Франции, Италии и Германии. Главная ее цель предотвращение ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти и несправедливом наказании футболистов. Четвертая замена была использована на Кубке конфедераций в 2017 году в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили.

Добавим, что Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры антидопингового движения критикуют ФИФА за "неспособность более энергично проводить расследование того, скрывали ли российские власти положительные допинг-пробы ведущих футболистов страны".