09:39 19.03.2018 | Спорт | Новости
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ФИФА разрешила видеоповторы и четвертую замену на ЧМ-2018

Во время заседании совета в колумбийской Боготе Международная федерация футбола официально разрешила использование системы видеоповторов и четвертой замены в дополнительное время матчей на чемпионате мира 2018 года.

ФИФА разрешила видеоповторы и четвертую замену на ЧМ-2018

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Соответствующие нововведения обговаривались два дня в ряде матчей национальных чемпионатов Европы, а также в играх некоторых сборных.

Отмечается, что система VAR уже используется в чемпионатах Франции, Италии и Германии. Главная ее цель предотвращение ошибок при определении взятия ворот, назначении пенальти и несправедливом наказании футболистов. Четвертая замена была использована на Кубке конфедераций в 2017 году в полуфинальной игре между сборными Португалии и Чили. 

Добавим, что Чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лидеры антидопингового движения критикуют ФИФА за "неспособность более энергично проводить расследование того, скрывали ли российские власти положительные допинг-пробы ведущих футболистов страны".


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