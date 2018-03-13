Украинец Радь выиграл четвертое "золото" Паралимпиады-2018

Во вторник утром, 13 марта, прошли соревнования по биатлонной мужской гонкой на средней дистанции 12,5 километров среди сидячих спортсменов. Украину в этом виде спорта представлял 18-летний дебютант Тарас Радь.

После двух огневых рубежей украинец захватил лидерство, но преимущество над американцем Соул равнялась только 2,1 секунды. Однако два ложные выстрелы американца на следующем рубеже позволили Радю увеличить преимущество до 34,5 секунд.

В итоге Радь финишировал первым и завоевал для Украины четвертую золотую награду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате трех дней Паралимпиады-2018 "желто-голубая" сборная поднялась в тройку лучших в общем зачете.