Чемпион WBO Ломаченко готовится к следующему бою

Об этом сообщил украинский боусер на своей страничке в Instagram.

Как отмечается, Василий Ломаченко уже не один раз упоминал, что его следующим соперником станет житель Венесуэлы, но у боксерских компаний Top Rank и Golden Boyпока что не выходило подписать контракт.

В свою очередь боксер Линарес по прозвищу "Золотой мальчик" заявил, что хочет драться с Ломаченко несмотря ни на что.

Василий Ломаченко опубликовал афишу будущего боя и подтвердил информацию касаемо своего следующего соперника. Как известно фанатам ринга, Линарес – обладатель титулов Чемпиона мира в полулёгкой весовой категории, во второй полулёгкой весовой категории и в лёгкой весовой категории.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Ломаченко упражняется с лопатой вместо дворника.