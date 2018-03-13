17:14 13.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Чемпион WBO Ломаченко готовится к следующему бою

Чемпион WBO во втором полулегком весе украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко (10-1, 8 KO) начал подготовку к поединку с обладателем пояса в легком весе по версии WBA венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО), который запланирован на 12 мая. 

Чемпион WBO Ломаченко готовится к следующему бою

Об этом сообщил украинский боусер на своей страничке в Instagram.

Как отмечается, Василий Ломаченко уже не один раз упоминал, что его следующим соперником станет житель Венесуэлы, но у боксерских компаний Top Rank и Golden Boyпока что не выходило подписать контракт.

В свою очередь боксер Линарес по прозвищу "Золотой мальчик" заявил, что хочет драться с Ломаченко несмотря ни на что.

Василий Ломаченко опубликовал афишу будущего боя и подтвердил информацию касаемо своего следующего соперника. Как известно фанатам ринга, Линарес – обладатель титулов Чемпиона мира в полулёгкой весовой категории, во второй полулёгкой весовой категории и в лёгкой весовой категории.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Ломаченко упражняется с лопатой вместо дворника.


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