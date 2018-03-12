10:15 12.03.2018 | Спорт | Новости
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Украина завоевала третье "золото" в Пхенчхане

Игорь Рептюх завоевал третью золотую медаль для сборной Украины на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане, в Южной Корее.

Украина завоевала третье

Как сказано на сайте соревнований, в понедельник, 12 марта, Рептюх показал время 44 минуты 52,4 секунды, став первым в соревнованиях лыжников на 20-километровой дистанции свободным стилем. При этом это уже вторая награда спортсмена в Пхенчхане.

В первый день соревнований он в биатлонном спринте завоевал бронзовую медаль. На втором месте оказался француз Бенжамин Давье. Норвежский спортсмен Хакону Олсруду завоевал бронзовую медаль.

Еще один украинец Сергей Романюк стал седьмым.

Таким образом, украинская сборная имеет уже три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Паралимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 11 марта, на 12-х зимних Паралимпийских игр среди спортсменок с нарушениями зрения на дистанции 15 километров состоялась женская лыжная индивидуальная гонка. Лучший результат среди украинок показала 26-летняя харьковчанка Оксана Шишкова.


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