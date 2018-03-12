Греческий футбольный клуб АЕК пожалуется на российского бизнесмена

АЕК собирает снятые во время игры фото и видеоматериалы, чтобы прикрепить их к жалобе, поданной в ФИФА и УЕФА насчет инцидента с участием владельца греческого клуба ПАОК – российского бизнесмена Ивана Саввиди.

В городе Салонике в конце центрального матча 25 тура греческого чемпионата между командами ПАОК и АЕК возникли беспорядки, из-за чего игра была прервана. Игра подходила к концу, приближая “ничью”, но футболитст ПАОКа попытался забить гол. Арбитр не засчитал его из-за офсайда.

По словам свидетелей события, сразу после этого возмущенные фанаты вырвались на поле. С ними выбежал директор клуба ПАОК Иван Саввиди с личной охраной, у которого заметили оружие на ремне, и начал кричать арбитру, угрожая расправой.

В свою очередь пресс-служба обвиняемого клуба комментирует, что их владелец никому не угрожал. Пржде всего его вина заключается только в нарушении спортивного регламента. Все остальное, написанное и предъявленное по этому инциденту – перекручивание фактов.

Как известно, клубы АЕК и ПАОК – главные конкуренты за футбольное первенство в Греции. АЕК лидирует, опережая ПАОК на два очка. Ранее ПАОК был лишен трех очков за инцидент перед матчем с "Олимпиакосом".

Напомнил, как сообщал “УРА-Информ”, в рамках национального чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" одержало победу над ФК "Мец".