Стало известно как проходит отбор в сборную Украины на Игры непокоренных - ФОТО

На этот раз соревнования будут проходить в Сиднее. В украинскую сборную войдут 15 лучших атлетов, которые будут соревноваться с иностранными спортсменами в таких спортивных дисциплинах: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, плавание.

Отборочный тур планируется проводить в три этапа. В Львове заявки подали уже 100 желающих. Перед соревнованиями в Сиднее состоятся национальные Игры непокоренных.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018, отличился Виталий Лукьяненко в лыжном забеге.