18:42 11.03.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стало известно как проходит отбор в сборную Украины на Игры непокоренных - ФОТО

В Украине начался отбор на соревнования Invictus Games. Об этом передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Стало известно как проходит отбор в сборную Украины на Игры непокоренных - ФОТО

На этот раз соревнования будут проходить в Сиднее. В украинскую сборную войдут 15 лучших атлетов, которые будут соревноваться с иностранными спортсменами в таких спортивных дисциплинах: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на тренажерах, пауэрлифтинг, велоспорт на шоссе, плавание.

Отборочный тур планируется проводить в три этапа. В Львове заявки подали уже 100 желающих. Перед соревнованиями в Сиднее состоятся национальные Игры непокоренных

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина завоевала первую золотую медаль на Паралимпиаде-2018, отличился Виталий Лукьяненко в лыжном забеге.


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