19:15 01.02.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Зинченко попал в пятерку лучших игроков АПЛ

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим в пятерке игроков Английской премьер-лиге. Об этом передает WhoScored.

Зинченко попал в пятерку лучших игроков АПЛ

Эксперты портала поставили игроку семь с половиной баллов по итогам его игры с "Вест Бромвичем". Украинского футболиста обошли только  Кевин Брюйне - 8,9, Стерлинг - 8,6, Фернандиньо - 8,4 и Агуэро 7,9. Зинченко стал рекордсменом среди защитников в текущем матче, совершив пять успешных отборов и две голевые передачи. Также украинец стал самым выносливым среди дефендеров, за последние два матча он отыграл в сумме 180 минут, включая дополнительное время. 

За "городских" Зинченко провел восемь матчей - три в АПЛ, один в Кубке Англии и четыре в Кубке английской лиги. 

На данный момент в активе команды 68-мь очков и она находится на вершине турнирной таблицы, опережая "Ман-Юнайтед" на 15 очков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно футбольный клуб "Манчестер Сити" в чемпионате Англии смог обыграть " Ньюкасл" со счетом 1:0. 

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