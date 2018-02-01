Фьюри лишили последнего чемпионского пояса - ФОТО

Об этом передает журнал The Ring.

Отмечается, что Тайсон Фьюри был горд, когда получил чемпионский титул, однако он лишился его из-за того, что не собирается проводить бои и защищать его. Также в редакции журнала сообщили, что желают боксеру хорошей карьеры и будут рады, если в ближайшее время он окажется в числе претендентов на пояс The Ring.

Фьюри должен был определиться с соперником на бой в защиту пояса The Ring до полуночи 31 января, но не сделал этого. В итоге Тайсона лишили титула и понизили в рейтинге издания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинский боксер Александр Усик не без труда смог выбороть победу у латвийца Майриса Бриедиса, в результате которой наш спортсмен стал чемпионом мира по версии WBC и защитил титул по версии WBO.