17:52 31.01.2018 | Спорт | Новости
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Российский боец всегда думал о поединке против Мира

Четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам — ММА в тяжёлом весе по версии "Pride FC" Федор Емельяненко рассказал о предстоящим бое с Фрэнком Миром в рамках Гран-при Bellator.

Российский боец всегда думал о поединке против Мира

Об этом стало известно по материалам iSport.ua. По словам российского спортсмена, он всегда думал о бое против Фрэнка. Вместе с тем, он сейчас очень взволнован тем, что будет драться с ним уже в первом раунде Гран-при.

"Мир – профессионал, и будет относиться ко всему как профессионал. Он будет биться", – признался Емельяненко.

Стоит добавить, что сам поединок Емельяненко – Мир состоится 28 апреля в 1/4 финала Гран-при Bellator. Позже победитель этой пары встретится в полуфинале с Чейлом Сонненом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе (130 фунтов)  Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) вызвал на бой обладателя пояса WBC в легком весе (135 фунтов) Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

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