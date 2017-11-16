Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Наставники мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра и Урош Велепец наконец-то рассказали о составе первого этапа Кубка мира. Так, соревнования пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по третье декабря.
Как сообщает XSport, на Кубок мира поедут 13 биатлонистов.
Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.
Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко.
В ведомстве также подчеркнули, что Артем Тищенко и Надежда Белкина будут стартовать на Кубке IBU. Известно, что обо спортсмены тренировались с основными сборными в межсезонье.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований.