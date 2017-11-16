14:50 16.11.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Наставники мужской и женской сборной Украины Юрай Санитра и Урош Велепец наконец-то рассказали о составе первого этапа Кубка мира. Так, соревнования пройдет в шведском Эстерсунде с 26 ноября по третье декабря.

Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Как сообщает XSport, на Кубок мира поедут 13 биатлонистов.

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко.

В ведомстве также подчеркнули, что Артем Тищенко и Надежда Белкина будут стартовать на Кубке IBU. Известно, что обо спортсмены тренировались с основными сборными в межсезонье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований. 


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