Назван состав сборной Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде

Как сообщает XSport, на Кубок мира поедут 13 биатлонистов.

Женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Ольга Абрамова.

Мужчины: Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Александр Жирный, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко.

В ведомстве также подчеркнули, что Артем Тищенко и Надежда Белкина будут стартовать на Кубке IBU. Известно, что обо спортсмены тренировались с основными сборными в межсезонье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", знаменитая словенская биатлонистка Тея Грегорин временно отстранена от соревнований.