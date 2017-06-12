Украинские легкоатлетки одержали две победы в польском Щетине - ФОТО

Об этом стало известно из iSport.ua. Как отмечается, представительницы Украины с удовольствием присоединились к дистанции в легкой атлетике.

Например, традиционно Ольга Земляк продолжила серию удачных выступлений летнего сезона 2017 победой в беге 400 метров в Польше. Теперь украинская спортсменка преодолела дистанцию за 51,78 с.

Кроме того, на дистанции 800 метров за победу боролись еще две наши соотечественницы.

Таким образом, в Щецине быстрее была Наталья Прищепа (2.02,68 мин). В свою очередь Ольга Ляхова финишировала второй, в трех сотых секунды позади (2.02,71 мин).

К слову, Елена Колесниченко замкнула тройку призеров в беге на 400 метров с барьерами (56,09 с), Виктория Ткачук была шестой (57,08 с). А вот Кристина Гришутина заняла второе место по прыжкам в длину (6,29 м).

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сборная Украины победила в отборочном туре чемпионата мира по волейболу. Так, украинские спортсмены обыграли команду Азербайджана в первой партии 25:13, во втором - 25:23, в третьем - 25:20.