15:43 15.10.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Бэби-боксы получат не все

Более 9 тысяч украинских рожениц уже получили так называемые “пакеты малыша” для ухода за ребенком в рамках инициативы Кабинета  Министров Украины. На получение “бэби-бокса” могут рассчитывать почти все родители.

Бэби-боксы получат не все

Об этом сообщила руководитель экспертной группы директората социальных услуг Минсоцполитики Оксана Сулима. Она напомнила, что пакет малыша можно получить после рождения ребенка, но не позже, чем через 30 дней после этой даты.

Предусмотрено, что во время выписки из роддома мама с ребенком получают пакет малыша. Они расписываются только в акте, потому что сразу проверяют содержимое – что есть и чего нету. Если все нормально, женщина расписывается в этом акте. Если в роддоме не будет этого пакета, то его обеспечивает орган социальной защиты, но в этом случае мама должна написать заявление. Отметим, что частные роддома не являются исключением, в них так же должен предоставляться “пакет малыша”.  А также, если вдруг у женщины срочные роды и ее не успели довезти до роддома, то потом она все равно попадает в роддом и получит помощь.

Не смогут получить бэби-бокс в двух случаях. Во-первых, если мама решит рожать дома. В таком случае набор не предусмотрен. Во-вторых, если мама отказывается от малыша в роддоме. В таком случае, ребенок остается в роддоме и пакет не предоставляется. Но если этого малыша придут забрать родные не позже чем 30 дней после рождения, то они получат “бэби-бокс”.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", стоимость разрекламированных бэби-боксо значительно преувеличена.


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