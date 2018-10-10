Стоимость разрекламированных бэби-боксов значительно преувеличена - ВИДЕО

Доктор Евгений Комаровский сделал это в очередном выпуске своей программы.

В частности, он оценил подгузники, вещи для новорожденного, подсчитал реальную стоимость товаров, которые положили в коробку. Доктор Комаровский также отметил основные отличия украинского бэби-бокса от финского. В состав финского в отличии от украинского входят также ползунки, комбинезоны и варежки.

Государство оценивает стоимость одной такой коробки в пять тысяч гривен. Доктор Комаровский далеко не согласен. По его мнению, в целом коробку можно оценить на сумму четыре с половиной тысячи гривен. Но не более того. Ведь даже не все товары украинского производства. А некоторые товары, к примеру чешские подгузники, имеют довольно посредственное качество. Подобные коробки государство начало выдавать с 1 сентября 2018 года.

К слову, практика отправки подобных отправок известна по всему миру. В 2013 году правительство Финляндии подарило такую коробку герцогу и герцогине Кембриджским, ожидавшим первого ребенка.Вскоре после того памятного дара три молодых отца из Финляндии стали поставлять коробки по всему миру. Их примеру последовали две мамы из США. Аналогичные компании сейчас существуют в Британии и многих других странах.

Напомним, как сообщал "УРА- Информ", в Украине увеличат сумму выплат на детей.