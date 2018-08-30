12:27 30.08.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Лоукостер WizzAir добавил несколько рейсов из Киева

Венгерский бюджетный перевозчик WizzAir добавил несколько направлений из Киева. Так, теперь есть возможность путешествовать в Бремен (Германия), Ригу (Латвия) и Биллунн (Дания).

Лоукостер WizzAir добавил несколько рейсов из Киева

Как сообщается на сайте компании, полеты в эти города начнутся с марта 2019 года.

В Бремен и Билунн планируется по два рейса в неделю, в Ригу – по три.

Известно, что ценовая политика билетов в Биллунн и Ригу стартует с 449 грн в марте и 909 грн в последующие месяцы - в менее удобные будние дни, с 1,509 тыс. грн - в выходные; в Бремен – с 909 грн в будние дни и 1,209 тыс. грн – в выходные.

Таким образом, общее количество направлений WizzAir из Киева достигнет 26, в том числе в Германию – девяти, в Данию – двух.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" с сентября этого года даст возможность украинцам путешествовать на поезде в четыре столицы. Так, новым поездом с начала осени можно ездить из Киева в Минск, Вильнюс и Ригу.


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